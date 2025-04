Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw kollidiert mit Radfahrer

Mühlhausen (ots)

Beim Einbiegen aus dem Badergäßchen in die Felchtaer Straße übersah am Dienstagnachmittag eine Volkswagenfahrerin eine Radfahrerin auf dem Radweg, die vorfahrtsberechtigt war. Trotz eines Ausweichmanövers stürzte der Radfahrerin und verletzte sich durch den anschließenden Sturz. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich nahmen den Verkehrsunfall auf und leiteten in der Folge ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

