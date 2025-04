LPI-NDH: Radfahrer von Pkw erfasst und leicht verletzt

Bad Langensalza (ots) - Am Dienstagvormittag stand im Bereich des Radweges zwischen Bad Langensalza und Nägelstädt ein Baum in Flammen. Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz. Nach gegenwärtigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass Unbekannte den Baum vorsätzlich in Brand setzten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zur Tat machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang ...

