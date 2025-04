LPI-NDH: Einbrecher in Kindergarten

Bad Frankenhausen (ots) - Aus der Lagerstätte im Außenbereich eines Baumarktes Am Tischplatt entwendeten Unbekannte gegen 03 Uhr mehrere Gasflaschen. Hierzu drangen sie zunächst gewaltsam auf das Gelände des Marktes vor und in der weiteren Folge in die separate Vergitterung, in der die Propangasflaschen aufbewahrt wurden. Mit dem Beutegut in Höhe von mehr als einhundert Euro entfernten sich die Täter in unbekannte ...

