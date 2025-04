Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte entwenden Gasflaschen

Bad Frankenhausen (ots)

Aus der Lagerstätte im Außenbereich eines Baumarktes Am Tischplatt entwendeten Unbekannte gegen 03 Uhr mehrere Gasflaschen. Hierzu drangen sie zunächst gewaltsam auf das Gelände des Marktes vor und in der weiteren Folge in die separate Vergitterung, in der die Propangasflaschen aufbewahrt wurden. Mit dem Beutegut in Höhe von mehr als einhundert Euro entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Gegenwärtig werden Videoaufnahmen ausgewertet, die Aufschlüsse zur Täterschaft bringen sollen.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegen.

Aktenzeichen: 0083760

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell