LPI-NDH: Mit Linienbus kollidiert

Pfafferode (ots) - Unter dem Einfluss von Cannabis kam am Montag gegen 16 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto in der Bauernfreiheit von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und einem Tor. an dem Fahrzeug, wie auch an den Hindernissen neben der Fahrbahn entstand Sachschaden. der Fahrer wurde nicht verletzt. Bei der Fahrtüchtigkeitsüberprüfung stellten die Beamten anhand eines Drogenvortests fest, dass der Fahrzeugführer unter ...

mehr