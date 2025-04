Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen und mit Ampel kollidiert

Niedergebra (ots)

An einer Ampel endete am Montag die Fahrt eines 47-jährigen Autofahrers in Niedergebra. Der Mann befuhr kurz vor 12 Uhr die Halle-Kasseler-Straße, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Ampel kollidierte. Der 47 Jahre alte Autofahrer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Die Ampel wurde durch die Kollision derart beschädigt, dass sie ihre Funktionsfähigkeit verlor. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

