LPI-NDH: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Wiehe (ots) - In der Granbacher Straße übersteigen Unbekannte in der Zeit von Freitag 12.00 Uhr bis Montag 05.45 Uhr die die Umfriedung einer Schule und hielten sich widerrechtlich auf dem Gelände auf. Auf dem Schulhof randalierten die Täter in dem sie mehrere Betonmülleimer und ein Vogelhaus umwarfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des begangenen Hausfriedensbruchs und ...

