POL-PDNR: Brand in Wissen - Folgemitteilung

Wissen (Sieg) (ots) - Am 17.12.2024, gegen 10:30 Uhr wurde ein Brand in Wissen, an der B 62, im Bereich Frankenthal gemeldet. Ein Gebäudes steht in Brand; die Feuerwehr der VG Wissen ist mit Einsatzkräften vor Ort. Die B 62 ist im Bereich der Brandstelle voll gesperrt; eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen ...

