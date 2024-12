POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Buchholz (Westerwald) (ots) - Am 16.12.2024 wurde der hiesigen Polizeidienststelle ein Einbruch in ein Pfarrheim in der Hauptstraße in Buchholz (Westerwald) gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür Zutritt zum Objekt. Im Inneren wurde eine Zwischentür aufgehebelt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

