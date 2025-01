Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Unfall mit Flucht auf P & R in Illingen/Uchtelfangen

Neunkirchen/Illingen (ots)

Am vergangenen Sonntagnachmittag, am 26. Januar 2025 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr, stellte ein Mann aus Wadern seinen weißen BMW 3er auf dem öffentlichen Parkplatz an der Kartbahn in Uchtelfangen ab und ging spazieren.

Als er auf den Parkplatz zurückkehrte stellte er mit Entsetzen fest, dass sein Fahrzeug durch einen offenbar massiven Anstoß über einen Meter seitlich verschoben wurde. Zudem war die gesamte rechte Fahrzeugseite durch den Aufprall eines bisher unbekannten Fahrzeuges deformiert worden.

Basierend auf den bisherigen Feststellungen wird von einem relativ großen und schweren Kraftfahrzeug ausgegangen, das den Unfall verursacht hat.

Die Polizei sucht Zeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell