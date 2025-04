Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Kleintransporter-Fahrer kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

Salem (Bodenseekreis) (ots)

Ein 56 Jahre alter Kleintransporter-Fahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Weildorf und Neufrach ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam der Fahrer des Mercedes Vito gegen 15 Uhr in Fahrtrichtung Weildorf alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Wagen einen Abhang hinunter und prallte schließlich gegen einen Baum. Der 56-Jährige starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 56-Jährige aufgrund eines medizinischen Problems von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge verstorben ist. Um den Mercedes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstanden ist, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Die Ermittlungen zur Unfallursache durch die Verkehrspolizei dauern derzeit an.

