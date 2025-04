Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen / B313 bei Inzigkofen

Autofahrerin gefährdet Gegenverkehr

Am Freitagnachmittag, gegen 17:35 Uhr fuhr eine 88-jährige Frau auf der B 313 von Engelswies in Richtung Sigmaringen. Auf Höhe von Inzigkofen wollte sie mit ihrem Skoda die Bundesstraße in Richtung Ortsgebiet verlassen. Dabei verpasste sie offenbar die Ausfahrt und fuhr eine kurze Strecke auf der Gegenfahrbahn, bis sie wieder nach rechts auf ihre Fahrbahnseite einscheren konnte. Nach Angaben von Zeugen ist anzunehmen, dass hierbei entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet oder gar geschädigt wurden. Bereits zuvor war der Skoda durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Mehreren Verkehrsteilnehmern gelang es die Fahrerin bis zum Eintreffen der Polizei bei Inzigkofen aufzuhalten. Das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104-0 bittet in diesem Zusammenhang gefährdete oder geschädigte Verkehrsteilnehmer sich zu melden.

Inzigkofen / B 313 bei Vilsingen

Baustellentransporter verursacht Unfall beim Überholen und flüchtet

Am Freitagnachmittag, um 16:15 Uhr befuhr ein 49-jähriger Lkw-Fahrer die B 313 von Sigmaringen in Richtung Meßkirch. Zwischen Inzigkofen und Vilsingen überholte ihn ein Baustellentransporter, obwohl der vor ihm liegende Streckenabschnitt nicht ausreichend einsehbar war. Nach Angaben des Lkw-Fahrers und weiteren Zeugen musste sowohl der überholte Lkw-Fahrer, als auch der Gegenverkehr stark abbremsen und dem überholenden Transporter ausweichen um einen Unfall mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Der Überholende selbst scherte vor dem Lkw so knapp ein, dass es zur Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Trotz des Unfalles setzte der bislang unbekannte Fahrer des Transporters seine Fahrt unbeirrt fort. Am Lkw entstand ein unfallbedingter Schaden von geschätzten 2 000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104-0 erbittet Zeugenhinweise zum Unfallverursacher.

Sauldorf

Rennradfahrer fährt auf parkenden Pkw auf

Aufgrund einer Unaufmerksamkeit fuhr ein 80-jähriger Rennradfahrer am Freitagnachmittag, um 17:05 Uhr im Lindenweg in das Heck eines ordnungsgemäß auf der Straße parkend abgestellten Dacia Sandero. Der Rennradfahrer kam hierbei zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Heckscheibe des Pkw zerbrach in Folge des Aufpralls. Der Schaden am Pkw wird auf 2 000 Euro geschätzt. Der Radfahrer kam zur weiteren medizinischen Versorgung vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Rennrad erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden, der bislang noch nicht beziffert werden konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell