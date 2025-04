Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Fronreute

Alkoholisierter Autofahrer bei Verkehrskontrollen angehalten

Bei Verkehrskontrollen versuchte eine Polizeistreife des Polizeireviers Weingarten am Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr einen Pick-up anzuhalten. Der 44-jährige Fahrer des Toyota versuchte offenbar sich der Kontrolle zu entziehen, indem er zunächst beschleunigte und dann versuchte sich nach Anhalten seines Autos unter diesem vor der Polizei zu verstecken. Auf Ansprache der Beamten stellte sich der Fahrer der Kontrolle, bei der seine alkoholische Beeinflussung festgestellt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,4 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, deren Ergebnis entscheidend für den Ausgang des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ist.

Bad Waldsee

Flucht mit Motorroller

Nicht anhalten wollten am Samstagmorgen, um 02:50 Uhr ein Rollerfahrer und sein Sozius, als sie von einer Polizeistreife unmissverständlich dazu aufgefordert wurden. Die beiden Personen reagierten weder auf die Aufforderung mittels Leuchtschrift am Streifenwagen "Stopp Polizei", noch auf akustische Signale oder Blaulicht. Der Roller, an dem kein Kennzeichen erkennbar war, fuhr über mehrere Kilometer von Bad Waldsee, Richtung Michelwinnaden nach Winterstettendorf und über Oberessendorf zurück nach Bad Waldsee. Den Beamten gelang es die beiden Personen in Bad Waldsee einer Kontrolle zu unterziehen. Zu dieser Zeit hatten sich die beiden Jugendlichen im Alter von 14- und 15-Jahren des Rollers entledigt und waren zu Fuß unterwegs. Die polizeilichen Ermittlungen zum Roller und den Hintergründen der Flucht dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell