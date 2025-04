Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfallflucht

Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Montag (14. April) gegen 17.10 Uhr ereignete sich an der Einmündung Klever Straße / Rheinberger Straße eine Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr zur Unfallzeit eine 73-jährige Frau aus Moers mit ihrem dreirädrigen Kleinkraftrad (Piaggio APE) die Rheinberger Straße, aus Richtung Eurotec-Ring kommend in Fahrtrichtung Innenstadt.

An der Gabelung Rheinberger Straße / Klever Straße ordnete sie sich rechts ein, um ihre Fahrt auf der Rheinberger Straße in Richtung Königlicher Hof fortzusetzen. An der dortigen Querungshilfe hielt sie an, um mehrere Fahrradfahrer passieren zu lassen. Beim Anfahren fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf ihr Fahrzeug auf. Der Pkw-Fahrer überholte sie danach und signalisierte, dass er auf dem folgenden Schotterparkplatz anhalten würde. Nachdem beide Fahrzeuge angehalten hatten fuhr der unbekannte Pkw-Fahrer jedoch in Richtung Innenstadt davon.

Das Fahrzeug der 73-Jährigen wies einen Schaden an der Hinterachse auf und war nicht mehr fahrbereit.

Bei dem flüchtigen Pkw handelte es sich um einen weißen Kleinwagen. Der Fahrzeugführer wird wie folgt beschrieben:

- männlich, 45-55 Jahre, dunkles Haar

Das Verkehrskommissariat 2 ermittelt in der Sache. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, oder sonstige sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer / Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort in Verbindung zu setzen (Tel.: 02842-934-0).

/PR (Ref. 240414-1847)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell