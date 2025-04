POL-WES: Dinslaken - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kamp-Lintfort (ots) - In der Tatzeit von Samstag (12. April) 14 Uhr bis Montag (14. April) 8 Uhr brachen Unbekannte in eine Grundschule auf der Auguststraße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter eine Spanplatte des im Neubau befindlichen Anbaus der Schule auf und verschafften sich so Zutritt zum Neubau. Im Neubau brachen sie eine weitere Spanplatte auf und gelangten in das Hauptgebäude. Ob die Täter ...

