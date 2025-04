Wesel (ots) - Am Montag, den 14.04.2025, gegen 19.15 Uhr, kam es in Wesel im Einmündungsbereich Willy-Brandt-Straße/ Frankfurter Straße zu einem Abbiegeunfall. Dabei befuhr ein 32-jähriger Lkw-Fahrer die Willy-Brandt-Straße aus Richtung Voerde kommend in Fahrtrichtung Wesel. Am o.g. Einmündungsbereich bog der LKW-Fahrer nach links und die Frankfurter Straße ab ...

