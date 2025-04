Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Schwerer Verkehrsunfall mit Sperrung der Willy-Brandt-Straße (B8)

Wesel (ots)

Am Montag, den 14.04.2025, gegen 19.15 Uhr, kam es in Wesel im Einmündungsbereich Willy-Brandt-Straße/ Frankfurter Straße zu einem Abbiegeunfall. Dabei befuhr ein 32-jähriger Lkw-Fahrer die Willy-Brandt-Straße aus Richtung Voerde kommend in Fahrtrichtung Wesel. Am o.g. Einmündungsbereich bog der LKW-Fahrer nach links und die Frankfurter Straße ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Leichtkraftrad eines 46-jährigen Mannes aus Duisburg. Der Zweiradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Spezialklinik ausgeflogen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 8 vollständig gesperrt werden. Die Sperrmaßnahmen mit einer Ableitung über Hünxe-Drevenack, dauert derzeit noch an. Die Unfallaufnahme wurde von einem spezialisierten Unfallaufnahme-Team aus Kleve unterstützt.

