Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Betrüger geben sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (17. März 2025) gaben sich gegen 12:20 Uhr zwei Männer in der Hammerschmidtstraße als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Unter dem Vorwand, die Leitungen für die bevorstehende Umstellung auf Glasfaserkabel überprüfen zu müssen, gelangten die Betrüger schließlich in die Wohnung der Seniorin. Während der eine die 81-Jährige in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der andere die Räume. Als das Duo gegen 13:30 Uhr die Wohnung verließ, bemerkte die Dame, dass aus ihrem Schlafzimmer diverser Schmuck entwendet worden war. Die Krefelderin gab an, dass einer der Täter etwa 45 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sei. Er habe ein südländisches Aussehen gehabt und sei kräftig bis dick gewesen. Er habe dunkle kurze Haare gehabt, sei dunkel gekleidet gewesen, habe ein Band einer Telekommunikationsfirma um den Hals getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen. Sein Komplize soll etwas gleich alt, aber etwas größer und schlank gewesen sein. Er habe eine Brille getragen, sei ebenfalls dunkel gekleidet gewesen und habe europäisch ausgesehen. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Rufen Sie bei angeblichen Mitarbeitern deren Firma oder Behörde an und versichern Sie sich, ob sie tatsächlich in deren Auftrag unterwegs sind. Ziehen Sie Ihre Nachbarn hinzu. Wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind, informieren Sie umgehend die Polizei. (38)

