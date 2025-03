Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte schlagen Seitenscheiben an Autos in Fischeln ein - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montagmorgen (10. März 2025) meldeten zwei Zeugen, dass an geparkten Autos auf der Untergath in Höhe der Hausnummern 37 und 43 die Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Eine weitere Zeugin meldete der Polizei, dass auch bei ihrem Pkw eine Scheibe eingeschlagen worden war. Sie hatte den Wagen am Vortag gegen 20:30 Uhr auf der Von-Ketteler-Straße in Höhe der Hausnummer 117 abgestellt. Aus dem Auto waren diverse Gegenstände entwendet worden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen Sonntag (9. März), 20 Uhr, und Montag (10. März), 8:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen auf der Von-Ketteler-Straße oder auf der Untergath gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Ausweisdokumente sichtbar in Ihren Autos liegen. Auch Schlüssel oder Dokumente, die Hinweis auf Ihren Wohnort geben, sollten nicht unbeaufsichtigt im Auto bleiben. Achten Sie auch darauf, keine Wertsachen im Kofferraum zu lagern. Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei und nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen an Ihrem Fahrzeug vor. (35)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell