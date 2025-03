Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Freitag (7. März 2025) kam es auf der Gladbacher Straße in Höhe der Hückelsmaystraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der 63-jährige Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Ein zufällig anwesender Notarzt leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der 76-jährige Autofahrer von der Hückelsmaystraße in die Gladbacher Straße ab. Dabei erfasste er den entgegenkommenden Fahrradfahrer. Die Gladbacher Straße ist für den Zeitraum der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung der A 44 gesperrt. Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Kleve hat die Unfallaufnahme vor Ort übernommen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld ermittelt nun zum Unfallhergang. (32)

