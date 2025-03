Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Auto touchiert Radfahrer und flüchtet vom Unfallort

Krefeld (ots)

Am Dienstag (4. März 2025) stießen auf der Luisenstraße gegen 11:50 Uhr ein Radfahrer und ein Pkw zusammen. Als der Pkw versuchte, den Radfahrer zu überholen, kam es zu einer Kollision zwischen der Fahrzeugseite und dem 59-Jährigen. Als der Krefelder dem Fahrer hinterherrief, hielt dieser zunächst an. Mit dem Hinweis, dass kein Schaden entstanden sei, setzte er dann seine Fahrt fort, obwohl der Geschädigte die Polizei informieren wollte. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, brauchte aber keinen Rettungswagen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir weisen daher nochmals auf das richtige Verhalten am Unfallort hin. Wenn eine der beiden Parteien die Polizei hinzuziehen möchte, sollte auf diese gewartet werden. Ansonsten kann auf den Verkehrsunfall schnell noch der Straftatbestand des unerlaubten Entfernens vom Unfallort folgen. Besondere Vorsicht ist bei Verkehrsunfällen geboten, an denen zum Beispiel Fußgänger oder Radfahrer beteiligt sind. Aufgrund des Schocks ist eine Verletzung nicht immer sofort spürbar oder erkennbar. Grundsätzlich gilt, dass ein Verkehrsunfall für alle Beteiligten eine Ausnahmesituation darstellt und man sich die Zeit nehmen sollte, den Schock zu verarbeiten bevor man möglicherweise überstürzte Entscheidungen trifft. (30)

