Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241210 - 1178 Frankfurt - Rödelheim: Versuchter Raub in Parkanlage - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(fl) Am Montagabend (9. Dezember 2024) kam es im Solmspark zu einem versuchten Raub.

Ein 19-Jähriger saß gegen 22.00 Uhr gemeinsam mit einer Freundin auf einer Parkbank, als ein unbekannter Mann an die beiden herantrat. Dieser forderte mit vorgehaltenem Schlagstock die Herausgabe des gesamten Geldes. Der 19 Jahre alte Mann verweigerte dies, worauf der Tatverdächtige versuchte den am Boden liegenden Rucksack des Mannes zu entwenden. Dies scheiterte an der Gegenwehr des 19-Jährigen. Der Tatverdächtige flüchtete sodann ohne Beute in Richtung der Nidda.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, 16 - 20 Jahre alt, dünne Statur; bekleidet mit einem Basecap (Marke Gucci), einem schwarzen Schlauchschal, sowie einer schwarzen Kapuzenjacke; er trug eine Umhängetasche (Marke Gucci)

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11100 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell