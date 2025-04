Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu / A 96

Filmreicher Fluchtversuch nach Geschwindigkeitsverstoß - Strafanzeige folgt

Der filmreiche Fluchtversuch eines 46-Jährigen am Samstagnachmittag auf der A 96 bei Wangen im Allgäu hat eine Strafanzeige zur Folge. Der Mercedes-Fahrer wurde kurz vor 15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord von Beamten der Verkehrspolizei bei erlaubten 100 km/h mit 147 km/h gemessen und sollte daraufhin für eine Verkehrskontrolle gestoppt werden. Anstatt dem Streifenwagen an der Abfahrt Wangen-Nord zu folgen, gab der 46-Jährige Gas und wollte mit seinem Wagen weiter über die Autobahn in Fahrtrichtung Memmingen flüchten. Als der Mercedes von der Streife eingeholt wurde, setzte der 46-Jährige zu einem waghalsigen Manöver an und zog an der Anschlussstelle Kißlegg unvermittelt von der linken Fahrspur auf den Ausfädelungsstreifen. Andere Pkw und Lkw-Fahrer mussten hierbei teils stark abbremsen, um Unfälle zu vermeiden. Im Bereich Walterhofen konnte der Mercedes-Fahrer von der Polizeistreife schließlich gestoppt werden und ließ sich widerstandlos festnehmen. Der Führerschein des 46-Jährige wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Verkehrsteilnehmer, die Zeugen der waghalsigen Fahrt geworden sind, oder durch diese sogar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden.

Bad Wurzach

Alkoholisierten Autofahrer gestoppt

Einen stark alkoholisierten Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Leutkirch am späteren Sonntagnachmittag bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der L 317 bei Bad Wurzach gestoppt. Der 49 Jahre alte Autofahrer pustete bei einem Alkoholvortest deutlich über 1,1 Promille und musste seinen Wagen folglich stehen lassen. In einem Krankenhaus wurde dem Alkoholisierten schließlich eine Blutprobe abgenommen, zudem beschlagnahmten die eingesetzten Beamten den Führerschein des Mannes. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Bad Waldsee

Junge Erwachsene gehen aufeinander los - Softair-Waffe gezückt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Weingarten und der Polizeiposten Bad Waldsee, nachdem am Sonntagnachmittag und Sonntagabend zwei Gruppen bereits polizeibekannter junger Männer zunächst im Bereich des Golfplatzes und später an einem Imbiss in der Eschlestraße aufeinander losgegangen und sich bedroht haben sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zu Gerangel und einer Körperverletzung gekommen sein, wobei die Hintergründe, der Ablauf und die beteiligten Personen noch nicht geklärt und Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen sind. Nach ersten Informationen soll einer der Beteiligten im Rahmen der Auseinandersetzung auch eine Softair-Waffe gezückt haben. Offensichtlich trugen einzelne Personen leichte Oberflächliche Verletzungen davon.

Ebersbach-Musbach

Rund 15.000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte bei Unfall

Sachschaden von 15.000 Euro sowie eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagvormittag auf der Kreisstraße zwischen Bierstetten und Musbach. Ein 41 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer war aus Reinhardweiler kommend unterwegs, übersah beim queren der Landesstraße einen aus Richtung Bierstetten nahenden Mercedes-Fahrer und prallte mit dem Wagen zusammen. Während die beiden Fahrer trotz der wuchtigen Kollision nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt blieben, zog sich eine Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen zu. Sie konnte nach einer kurzen Behandlung durch einen Rettungsdienst noch vor Ort entlassen werden. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Weingarten

Männer geraten vor Bistro aneinander

Nachdem vier Männer in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr vor einem Bistro in der Liebfrauenstraße aneinandergeraten sind, ermittelt das Polizeirevier Weingarten wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zunächst ein 34-Jähriger und ein weiterer Beteiligter Meinungsverschiedenheiten ausgetauscht haben, nachdem sie zuvor gemeinsam gefeiert hatten. Zwei weitere flüchtig Bekannte sollen sich schließlich hinzugesellt haben, bis das Trio schließlich auf den 34-Jährigen, teils auch am Boden liegend, einschlug und trat. Der 34-Jährige trug durch den Angriff mehrere Blessuren davon und erstattete Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell