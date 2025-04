Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach Handtaschenraub

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der vergangenen Montagnacht (14.04., 02.25 Uhr) informierten Zeugen die Polizei, nachdem zwei bislang unbekannte Männer einer Frau an der Einmündung Baumstraße/ Marienfelder Straße die Handtasche entrissen hatten und geflüchtet waren. Den Erkenntnissen zufolge ging die 44-jährige Gütersloherin auf dem Gehweg der Baumstraße in Richtung Marienfelder Straße. Zwei Männer näherten sich von hinten, entrissen der Frau die Handtasche und liefen in Richtung Marienfelder Straße davon. Einer der beiden Täter schlug zudem die 44-Jährige bei der Tatbegehung. In der Handtasche befanden sich Schüssel und eine Geldbörse mit Dokumenten.

Der Beschreibung nach war ein Täter etwas größer, als der andere, hatte etwas dunklere Haut und trug eine dunkle, glänzende Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Raub machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baumstraße? Wer kann Hinweise auf die beiden unbekannten Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell