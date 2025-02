Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 09.02.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg - Täter entwendeten Kennzeichen

Samstag (08.02.2025), zwischen 13 Uhr und 14:45 Uhr, entwendeten Unbekannte die Kennzeichen an insgesamt vier geparkten Fahrzeugen. Die Fahrzeuge waren in diesem Zeitraum auf einem frei zugänglichen Parkplatz an der Industriestraße in Heinsberg geparkt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zur Klärung des Sachverhalts beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Erkelenz - Einbruch in Fahrzeug

In der Zeit vom 07.02.2025 (Freitag), 20 Uhr, bis zum 08.02.2025 (Samstag), 17 Uhr, brachen unbekannte Täter die Türen eines geschlossenen Kastenwagens auf, welcher in einer Parkbucht an der Glück-auf-Straße in Erkelenz geparkt war. Aus dem Fahrzeug wurden diverse Werkzeuge entwendet. Die Kriminalpolizei führten eine Spurensicherung an Fahrzeug durch und leitete die weiteren Ermittlungen ein.

