PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 28.04.2025

Isny im Allgäu (Landkreis Ravensburg) (ots)

33-Jähriger wirft Messer nach Polizeibeamtin - Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags

In Untersuchungshaft befindet sich ein 33-Jähriger nachdem er in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Polizeieinsatz vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße ein Messer nach einer Polizeibeamtin geworfen hat. Mehrere Polizeistreifen rückten in den frühen Morgenstunden zu der Gaststätte aus, als dort eine Schlägerei mit mehreren Personen gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Polizisten konnte lediglich der 33-Jährige als offensichtlich Beteiligter der Auseinandersetzung festgestellt werden, die übrigen Beteiligten hatten offenbar bereits die Flucht ergriffen. Dem 33-Jährigen wurde hierauf ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst auch nachkam. Noch während die Polizeibeamten mit der weiteren Aufnahme des Falls beschäftigt waren, kehrte der 33-Jährigen mit einem Messer in der Hand zurück und wollte sich offenkundig erneut in die Gaststätte begeben. Mehrmalige Aufforderungen der Beamten, das Messer wegzulegen, missachtete der 33-Jährige trotz polizeilicher Androhung von Pfefferspray und dem Einsatz der Schusswaffe. Als die Beamten schließlich Pfefferspray gegen den Mann einsetzten, warf dieser das Messer gezielt in Richtung einer Beamtin, dieses prallte jedoch an einem Geländer ab und verfehlte die Beamtin. Der 33-Jährige wurde von den Einsatzkräften festgenommen und am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen und setzte den Haftbefehl in Vollzug. Die weiteren Ermittlungen zum versuchten Totschlag hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen übernommen. Ebenfalls dauern die Ermittlungen zur zuvor gemeldeten Schlägerei an.

