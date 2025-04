Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannter schlägt Mitreisenden - Zeugen gesucht

Marburg (Marburg - Biedenkopf) (ots)

(Marburg / Kreis Marburg-Biedenkopf)

Ein unbekannter Mann hat am vergangenen Samstag (26.4./19:05) einen Mitreisenden mehrfach ins Gesicht geschlagen, sodass der Mann blutende Verletzungen im Kopfbereich erlitt und mehrere Zähne verlor.

Beide Personen benutzten die Hessische Landesbahn (HLB) 24418 von Gießen nach Marburg. Der Schläger schubste den unbekannten Mann in eine Sitzgruppe, dort schlug er auf ihn ein.

Der Verletzte wurde durch eine weitere Mitreisende versorgt, lehnte aber eine Behandlung durch einen Rettungswagen ab.

Was die Tat auslöste ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Bundespolizeirevier Gießen erhielt erst am Sonntag (27.4) Kenntnis von dem Vorfall, als eine Zeugin sich telefonisch meldete. Die Zeugin beschreibt die Personen wie folgt. Täter: - ca. 25 Jahre alt - auffällig groß und sehr schlang - dunkelhäutig - Dreadlocks - dunkel gekleidet mit schwarzer Mütze Die Person reiste mit vier weiteren männlichen Personen Verletzte: - ca. 40 Jahre - ca.170 groß - Basecap Aller Personen verließen unabhängig von einander in Marburg die HLB.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Wer Angaben zu dem Vorfall oder zu Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 - 81616 0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

