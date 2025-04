Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 29.04.2025

Aitrach / A 96 (Landkreis Ravensburg) (ots)

Über 15 Kilogramm Marihuana bei Kontrolle sichergestellt - Fahrer in Untersuchungshaft

Über 15 Kilogramm Marihuana haben Fahndungsbeamte der Verkehrspolizei Kißlegg am Freitagabend bei der Kontrolle eines 52 Jahre alten Autofahrers sichergestellt. Die Polizisten stoppten den Mann an der Autobahn-Anschlussstelle Aitrach zu einer Fahndungskontrolle und fanden im Wagen mehrere Müllsäcke. Darin enthalten war Cannabis, dessen Handelswert sich auf über 100.000 Euro beläuft. Der 52 Jahre alte Fahrer wurde noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen und am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln gegen den bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen erließ und in Vollzug setzte. Seither sitzt der 52-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Ravensburg übernommen.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell