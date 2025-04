POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B111 in der Ortslage Zempin (Usedom)

PHR Demmin (ots) - Am 17.04.2025, gegen 23:20 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Verchen zu einem PKW-Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein unter einem Carport abgestellter PKW Mercedes-Benz aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff in der weiteren Folge auf den Carport über. Die 44 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Demmin, Sommersdorf und Ostufer Kummerower See begannen ...

mehr