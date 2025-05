POL-VIE: Nettetal-Leuth: Alleinunfall in der Nacht - 18-Jähriger leicht verletzt

Kempen (ots) - Die Kripo ermittelt zu einer versuchten Freiheitsberaubung, die sich am 26. Februar auf der Straße "Am Schlehdorn" in Kempen ereignet hatte. Ein unbekannter Mann habe hier einem 11-jährigen Mädchen am Arm gegriffen und ein Tuch vor das Gesicht gehalten. Das Mädchen habe sich losreißen können. Bei den Ermittlungen wurde ein Phantombild des ...

