POL-EL: Sögel - Amtseinführung von Klaus Dierkes als Leiter der Polizeistation Hümmling-Sögel

Sögel (ots)

Am 20. März 2025 fand im Heimathaus in Sögel die feierliche Amtseinführung von Polizeihauptkommissar (PHK) Klaus Dierkes als neuer Leiter der Polizeistation Hümmling-Sögel statt. Neben zahlreichen geladenen Gästen aus den drei Samtgemeinden, darunter Vertreter der Feuerwehren, Samtgemeindebürgermeister, Bürgermeister sowie des Ordnungsamtes, waren auch hochrangige Polizeibedienstete anwesend. Besonders begrüßt wurden die Leitende Polizeidirektorin Nicola Simon (Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim) sowie Polizeioberrätin Sina Butke (Leiterin des Polizeikommissariats Papenburg).

In ihren Ansprachen würdigten Nicola Simon sowie Frank Klaß (Samtgemeindebürgermeister von Sögel und ehemaliger Polizeibeamter) sowohl die berufliche Kompetenz als auch die menschlichen Qualitäten von Klaus Dierkes. Klaß, der mit Dierkes gemeinsam die Ausbildung absolvierte, unterstrich dessen langjährige Erfahrung, hohe Führungsqualität und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein.

Mit der Leitung der Polizeistation Hümmling-Sögel übernimmt Dierkes eine der größten Dienststellen in der Inspektion. In seinem Verantwortungsbereich liegen die Dienstorte Sögel, Werlte und Esterwegen - ein weitläufiges Gebiet mit zahlreichen Gemeinden und einer hohen Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern, die sich auf eine engagierte Polizeiarbeit verlassen.

In seiner Ansprache dankte Klaus Dierkes für das Vertrauen in seine Person und betonte, dass er sich dieser Verantwortung bewusst sei: "Es ist mir eine Ehre, diese Aufgabe zu übernehmen. Mein Ziel ist es, die Sicherheit und das Vertrauen der Menschen in unserer Region weiter zu stärken. Ich werde mich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auf eine starke, präsente und bürgernahe Polizei verlassen können."

Besonders bedankte er sich bei seiner Familie, die ihn über die Jahre hinweg unterstützt und stets den Rücken freigehalten hat. Abschließend richtete er den Blick in die Zukunft und versicherte, dass er gemeinsam mit seinem Team alles daransetzen werde, den Hümmling zu einem noch sichereren Ort zu machen.

