POL-EL: Meppen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nordhorn (ots) - Am Donnerstag fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Heseper Weg und touchierte dabei den am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 1 abgestellten grauen VW Golf am Heck. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

