POL-BO: Nach Ladendiebstahl: Wer kennt diese Personen?

Bochum (ots) - Zu einem Alleinunfall kam es am 19. Juli, gegen kurz vor 11 Uhr, in Bochum. Eine 67-jährige Bochumerin war mit ihrem Fahrrad auf der Kosterstraße in Richtung Hattingen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 128 verlor die Frau die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat ...

