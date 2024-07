Polizei Bochum

POL-BO: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Bochum (ots)

Ein Motorradfahrer wurde am Samstagabend, 20. Juli, bei einem Verkehrsunfall mit einer Autofahrerin schwer verletzt.

Laut derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 22-jährige Bochumerin mit ihrem Auto die Straße Auf'm Kamp in Richtung Berliner Straße. Gegen 19.20 Uhr beabsichtigte sie an der Kreuzung nach links in diese abzubiegen. Zeitgleich war ein 67-jähriger Motorradfahrer aus Bochum auf der vorfahrtberechtigten Berliner Straße in Richtung Lyrenstraße unterwegs. Beim Abbiegevorgang übersah die Autofahrerin den von links kommenden Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Dabei stürzte der 67-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Motorradfahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell