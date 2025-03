Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kindergarten

Sankt Augustin (ots)

Ein Kindergarten in Sankt Augustin wurde zwischen Montag (17. März), 16:30 Uhr und Dienstag (18. März), 07:15 Uhr von Einbrechern heimgesucht. Als die Mitarbeiter der Einrichtung an der Birlinghovener Straße diese am Montagnachmittag verließen, war noch alles in Ordnung. Bei der Rückkehr am Dienstagmorgen entdeckten sie dann, dass die Tür zum Büro der Leitung der Kindertageseinrichtung aufgehebelt worden war. Dazu hatten ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige offenbar einen zwei Meter hohen Zaun überwunden, der das Gelände umgibt. Dann drangen sie gewaltsam in das Büro ein, wo sie weitere Schränke und Türen aufbrachen. Das Büro und ein Gruppenraum wurden durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entkamen der oder die Täter mit einer Spiegelreflexkamera. Ob weitere Beute gemacht wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und nahm die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls auf. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3321. Die Kriminalpolizei in Siegburg bietet kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz für Privatpersonen und Gewerbetreibende. Termine und Infos unter einbruchschutz-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell