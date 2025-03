Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jagdwilderei in Much/ Reh unerlaubt erschossen

Much (ots)

Am Montag (17. März) meldete ein Jagdpächter eines Reviers in Much der Polizei einen Fall von Jagdwilderei. Demnach sei der 67-Jährige aus Much bereits am Samstag (15. März) von einer Spaziergängerin auf die Überreste eines Rehs aufmerksam gemacht worden. Die Frau hatte den Kopf, Fell und Haut - die sogenannte Decke - und die Innereien des Tiers im Wald gefunden. Laut des Jagdpächters wurde das Tier mit einem gezielten Kopfschuss mit einem Kleinkaliber erlegt und noch vor Ort aus der Decke geschlagen und ausgenommen. Da der berechtigte Abschuss des Tieres laut des Muchers ausgeschlossen werden kann, nahm die Polizei eine Anzeige wegen Jagdwilderei auf und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Örtlichkeit befindet sich etwa 150 Meter nordwestlich der Ortschaft Oberdreisbach-Höhe. Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem getöteten Reh wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3421. (Uhl)

