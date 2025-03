Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 21-Jährige nach Zusammenstoß mit unbekannten Radfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 19. März 2025 gegen 12:05 Uhr kam es auf dem Radweg der Straße Mittelkanal rechts, in Höhe der Hausnummer 48, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 21-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem bislang unbekannten Radfahrer. Die Frau war mit ihrem Pedelec der Marke Rixe aus Richtung Osterkanal in Richtung Splitting rechts unterwegs, als ihr zwei männliche Radfahrer nebeneinander fahrend entgegenkamen. Trotz eines Ausweichversuchs konnte sie einen Zusammenstoß mit einem der Männer nicht verhindern und stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen am Kopf, Nacken, Knie und an der Hand zu. Die beiden unbekannten Männer hielten zunächst an, entfernten sich jedoch vom Unfallort, nachdem sie bemerkten, dass sich Passanten um die verletzte Frau kümmerten. Zeugen, die sich in der Nähe befanden, sollen von den beiden Radfahrern weggeschickt worden sein. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu den beiden Männern:

Unfallbeteiligter Radfahrer:

- ca. 25 Jahre alt

- schlanke Statur

- braune Haare

- sprach gebrochenes Deutsch

Begleitperson:

- ca. 30 Jahre alt

- kräftige Statur

- blondes Haar

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu den gesuchten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell