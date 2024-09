Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Hillesheim: PKW kollidiert mit Motorrad

Hillesheim (ots)

Bei dem Zusammenstoß eines PKW mit einem Motorrad, wurden am gestrigen Montagmorgen zwei Beteiligte schwer verletzt. Die 77 Jahre alte Fahrerin eines PKW war auf der Kölner Straße, L 26, in Richtung Ortsausgang Hillesheim unterwegs. Dort wollte sie einen Einkaufsmarkt aufzusuchen, weswegen ein Abbiegevorgang nach links gestartet wurde. Zur gleichen Zeit kam ihr ein 47 Jahre alter Motorradfahrer aus Richtung Wiesbaum entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Der Motorradfahrer wurde zunächst gegen die Frontscheibe des Autos geschleudert und stürzte dann auf die Straße. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Mit dem Rettungshubschrauber flog man ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin hatte sich ebenfalls verletzt und wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Sachverständiger wurde zur Feststellung der Unfallursache hinzugezogen.

Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell