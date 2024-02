Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Ergänzung Zoll zerschmettert Schwarzarbeitergeflecht - 10 Festnahmen in Hessen

Gießen (ots)

Zu der unter dem obigen Titel veröffentlichten Pressemeldung vom 21.02.2024,10:50 Uhr mache ich folgende Ergänzung:

Zur Sicherung von Vermögen wurden Arreste in Höhe von über 9 Millionen EUR vollstreckt. Dazu pfändete der Zoll Konten und offenen Forderungen und setzte mehrere Bargeldspürhunde ein. Es wurden auch mehrere Bankschließfächer der Beschuldigten durchsucht in denen sich mehr als 1,5 Millionen Euro befanden. Darüber hinaus wurden noch 75.000 Euro Bargeld, mehrere Waffen sowie etwas Munition durch die Einsatzkräfte sichergestellt und vier Fahrzeuge im Wert von rund 160.000 Euro gepfändet. Einen Mercedes GLE, einen Porsche Panamera einen Porsche Macan und eine Harley-Davidson. Die Maßnahmen dauern noch an.

Original-Content von: Hauptzollamt Gießen, übermittelt durch news aktuell