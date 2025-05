Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 250503 Brüggen-Bracht: PKW kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer verletzt sich leicht und steht offensichtlich unter Alkoholeinfluss - Blutprobe angeordnet - Fahrer leistet Widerstand

Brüggen-Bracht (ots)

Am Samstag, 03.05.2025 gegen 18:45 Uhr kam ein 35-jähriger Oberhausener an der Kreuzung Brachter Straße (B221)/Ecke Brüggener Straße in Brüggen-Bracht mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Er beschädigte dabei zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen bevor er mit seinem Kfz. schließlich im Straßengraben zum Stillstand kam. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrzeugführer leicht. Bei der späteren Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes feststellen. Er fiel Zeugen bereits vor dem Unfall durch seine Fahrweise auf.

Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an. Bei den polizeilichen Maßnahmen leistete der Fahrzeugführer Widerstand und musste schließlich in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Der Führerschein und der PKW des Mannes wurden sichergestellt. (461)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell