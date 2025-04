Gernsheim (ots) - Zwei Fahrzeuge der Marken Opel und Ford gerieten in der Nacht zum Dienstag (29.04.) in das Visier von Kriminellen. Unbekannte verschafften sich Zugang in die Innenräume der Autos, die beide in der Alfred-Delp-Straße abgestellt waren. Die Täter ließen aus den Innenräumen geringe Geldbeträge mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der ...

