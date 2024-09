Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am Samstag, den 14.09.2024, kam es gegen 04:10 Uhr im Bereich Am Pulverschuppen in Erfurt zu einem Einbruch in eine Firma. Nachdem die unbekannten Täter eine Zugangstür zur Firma gewaltsam geöffnet hatten, wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht. Bereits am Mittwoch, den 11.09.2024, kam es ebenfalls in den Morgenstunden, gegen 05:20 Uhr, zu einem Einbruch in die selbe Firma. Der entstandene Beuteschaden beider Einbrüche überstieg hierbei erheblich den von den Tätern verursachten Sachschaden. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Wer hat in den o. g. Zeiträumen im Bereich der Kalkreiße in Erfurt auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter den Vorgangsnummern 0240463/2024 und 0237960/2024 entgegen. (LW)

