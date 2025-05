Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorrollerfahrer bei Unfall auf Kreuzung schwer verletzt

Willich-Anrath (ots)

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 19.45 Uhr an der Kreuzung Schottelstraße / Kempener Straße. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Krefeld war auf der Schottelstraße in Richtung Anrath unterwegs. An der Kreuzung Kempener Straße bog sie nach links in Richtung Willich ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 43-jährige Willichers, der mit seinem Motorroller in Richtung Krefeld Unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision, der 43-Jährige fuhr gegen die Beifahrertür des Pkw. Der Willicher wurde dabei schwer verletzt, die Krefelderin erlitt einen Schock. Da der Willicher möglicherweise alkoholisiert unterwegs war, wurde ihm später eine Blutprobe entnommen. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten zudem das Kleinkraftrad. Zeugen hatten angegeben, dass der Roller deutlich schneller als mit den erlaubten 25 km/h unterwegs gewesen war. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /wg (463)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell