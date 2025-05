Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Kreis Viersen (ots)

Fünf Autofahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen unterwegs waren, haben Einsatzteams der Polizei im Laufe des Wochenendes kontrolliert.

Am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr entschied sich ein Streifenteam, einen 28-jährigen Grefrather auf der Straße Am schwarzen Graben zu kontrollieren. Er habe vor zwei bis drei Tagen Cannabis konsumiert, gab dieser an. Die Ergebnisse der Blutprobe stehen noch aus.

Gegen 3 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag dann bewiesen zwei Beamte die richtige Einschätzung, als sie einen 27-Jährigen aus Viersen auf der Süchtelner Straße in Viersen anhielten. Bei ihm schlug der Drogen-Vortest sofort auf Cannabis an. Auch er musste zur Blutprobe und danach zu Fuß gehen.

Später in der Nacht traf ein Streifenteam einen 42-Jährigen aus Tönisvorst gegen 4.30 Uhr auf dem Buttermarkt in Kempen an. Der Mann war gerade in ein Fahrzeug gestiegen und wollte losfahren. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Daraufhin untersagten die Beamten dem Mann, mit dem Auto loszufahren. IM Beisein des Streifenteams rief der 42-Jährige einen Bekannten an und bat ihn, ihn und sein Auto abzuholen. Die Beamten trauten ihren Autogen kaum, als sie gegen 4.55 Uhr den Wagen mit besagtem Mann am Steuer auf der Kreuzung St. Töniser Straße/Hülserstraße sahen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, und auch er musste zur Blutprobe.

Der Vierte war ein 31-jähriger Viersener. Er wurde am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr an der Klosterstraße in Viersen angetroffen. Sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille, außerdem bestand der Verdacht des Konsums von Kokain. Außerdem steht der von ihm vorgelegte Führerschein in dem Verdacht, nicht echt zu sein. Ihm wurden mehrere Blutproben entnommen. Zusätzlich zum Vorwurf des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss kommt noch die anzeige wegen Urkundenfälschung auf ihn zu.

Am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr fiel einem Streifenteam auf der Dülkener Straße in Viersen ein 31-Jähriger aus Viersen am Steuer eines Wagens auf. Auf der Wasserstraße in Dülken wurde der Mann kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest schlug auf Cannabis an. Auch hier hieß es: Ab zur Blutprobe und ohne Auto nach Hause.

In allen fünf Fällen haben die Beamtinnen und Beamten auch Meldungen an das Straßenverkehrsamt geschrieben. Dort fällt nämlich die Entscheidung, ob jemand seinen Führerschein zurückbekommt oder warten muss - oder ob er ihn völlig neu machen muss. /hei (464)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell