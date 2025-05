POL-VIE: Unfall mit schwer verletzter Person

Willich-Anrath (ots) - Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 19.45 Uhr an der Kreuzung Schottelstraße / Kempener Straße. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Krefeld war auf der Schottelstraße in Richtung Anrath unterwegs. An der Kreuzung Kempener Straße bog sie nach links in Richtung Willich ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 43-jährige Willichers, ...

