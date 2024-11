POL-RE: Bottrop: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Recklinghausen (ots) - Im Laufe des Dienstags (19.11.) hat sich ein Betrüger am Telefon als Polizist ausgegeben und eine Seniorin im weiteren Verlauf dazu gebracht ihm EC-Karte und PIN auszuhändigen. Der Täter rief bei der 91-Jährigen zuhause an und informierte sich über Kontodetails. Am Nachmittag suchte der Betrüger schließlich die Gladbeckerin in ihrer ...

mehr