POL-VIE: Brüggen: Brennender Tisch auf Kinderspielplatz

Viersen-Süchteln (ots) - Die seit Freitagabend vermisste 80-jährige Dame ist am Montagmittag gefunden worden. Ein Arzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Die Polizei suchte seit Freitagabend nach der Frau, die ein Seniorenheim auf der Johannisstraße in Süchteln in unbekannte Richtung zu Fuß verlassen hatte. Bei der Suche, die am Wochenende mit wiederholter Unterstützung von Drohnen und Man-Trailer-Hunden ...

