FFW Schiffdorf: Ehrungen und Beförderungen beim Jahreskameradschaftsabend der Gemeindefeuerwehr Schiffdorf

Schiffdorf (ots)

20. November 2024 - Auch in diesem Jahr lud die Gemeinde Schiffdorf traditionell zum Jahreskameradschaftsabend der Gemeindefeuerwehr Schiffdorf nach Altluneberg in das Oldenburger Haus ein. Eingeladen wurden wie jedes Jahr Funktionsträger der Feuerwehr, Kameradinnen und Kameraden, die besondere Ehrungen erwarteten, sowie Vertreter aus der Politik und Führungskräfte der Kreisfeuerwehr.

Gegen 19:30 Uhr eröffnete der Gemeindebürgermeister Henrik Wärner die Veranstaltung und begrüßte alle Anwesenden herzlich. Nach seiner Begrüßung ließ Wärner das vergangene Jahr Revue passieren und ging auf wichtige Ereignisse ein. Zudem lenkte er die Aufmerksamkeit auf das aktuelle Weltgeschehen, insbesondere auf die anhaltenden Kriege, und betonte, dass diese auch Auswirkungen auf unser Land haben.

Selbstverständlich kam auch ein Rück- und Ausblick auf den Bereich der Feuerwehr nicht zu kurz. Wärner berichtete über abgeschlossene und geplante Neuanschaffungen, insbesondere im Bereich der Fahrzeuge. So sollen im Jahr 2025 zwei neue Großfahrzeuge an die Gemeindefeuerwehr geliefert werden: ein Tanklöschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Schiffdorf und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Spaden. Auch für die folgenden Jahre sind weitere Fahrzeuganschaffungen vorgesehen, um die Einsatzbereitschaft der Gemeindefeuerwehr sicherzustellen.

Gemeindebrandmeister Thorsten Müller zog ebenfalls eine Bilanz des vergangenen Jahres aus Sicht der Feuerwehr. Er erinnerte an durchgeführte Veranstaltungen wie den Tag der Feuerwehr oder die Leistungsvergleiche. Besonders hob er die Kreisfeuerwehrbereitschaftsübung des Brandschutzabschnitts Cuxhaven-Nord Anfang September in der Ortschaft Spaden hervor, bei der an mehreren Standorten verschiedene Szenarien geübt wurden, die die Fachzüge der Bereitschaft erfolgreich bewältigten.

Auch Kreisbrandmeister Kai Palait richtete das Wort an die Anwesenden. Er übermittelte die besten Grüße des Kreisfeuerwehrkommandos und informierte über Neuerungen auf Kreis- und Landesebene, einschließlich des Fortschritts des neuen Niedersächsischen Brandschutzgesetzes.

Neben seinen Grußworten hatte Palait, als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, die ehrenvolle Aufgabe Kameraden für ihre langjährige Dienstzeit in der Freiwilligen Feuerwehr zu ehren. Hierfür durften Karl-Heinz Hencken (70-jährige Dienstzeit), Manfred Roggenkamp und Karl-Hinrich Stender (60-jährige Dienstzeit), Claus-Dieter Toborg, Volker Albert Bötticher, Claus Hollen und Frank Dürdoth (50-jährige Dienstzeit), sowie Sven Lerke (40-jährige Dienstzeit) nach vorne treten und ihre Urkunden, sowie Ehrennadeln entgegennehmen.

Neben Ehrnennungen und Entlassung in und aus dem Ehrenbeamtenverhältnis, kamen auch mehrere Beförderungen nicht zu kurz. Marc Schulte wurde zum Hauptfeuerwehrmann, Sönke Eriksen zum Löschmeister, Nils Dettmann, sowie Thorge Martens zum Hauptlöschmeister. Anschließend gab es ein gemeinsames Essen und gemütliches Beisammen sein.

