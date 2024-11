FFW Schiffdorf: Mehrere Einsätze fordern die Ortsfeuerwehren in der Gemeinde Schiffdorf

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

In den vergangenen zwei Wochen kam es zu diversen Einsätzen innerhalb der Gemeinde Schiffdorf. Zwischen dem 27. Oktober und 09. November 2024 wurden insgesamt fünf Einsätze durch die Gemeindefeuerwehr Schiffdorf abgearbeitet.

Am Sonntag, den 27. Oktober 2024, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gegen 14:45 Uhr in die Straße Osteracker durch den Rettungsdienst nachgefordert. Der Rettungsdienst war hier bereits zuvor im Einsatz und benötigte die Feuerwehr zur Unterstützung bei einer Tragehilfe, da sich der Patient auf dem Dachboden befand. Gemeinsam konnte der Patient gerettet und in den Rettungswagen übergeben werden.

Am Tag danach, Montag, den 28. Oktober 2024, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gemeinsam mit den Feuerwehren Wehden und Laven um 15:56 Uhr in die Brombeerstraße nach Spaden alarmiert. Anlass war eine Brandnachschau an einem Holzofen im Wohnzimmer, an welchem ein Deko-Holzbalken zuvor Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr demontierte den Balken, sowie weitere Verkleidung und konnte daraufhin die Einsatzstelle verlassen.

In den Mittagsstunden des 05. November 2024, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden erneut mit den Ortsfeuerwehren Wehden und Laven, sowie der Polizei um 13:40 Uhr in das Spadener Gewerbegebiet alarmiert. Es sollte dort an einem Renovierungsgeschäft ein Müllcontainer brennen. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte konnte dies schnell bestätigt werden und eine Brandbekämpfung eingeleitet werden. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden.

Am Samstag, den 09. November 2024, kam es zu zwei, fast parallel, Einsätzen im Gemeindegebiet. Gegen 10:47 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf mit der Ortsfeuerwehr Bramel zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage nach Schiffdorf alarmiert. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Kurz darauf, um 10:57 Uhr wurden die Feuerwehren Spaden, Laven und Wehden mit Polizei und Rettungsdienst in den Eichenweg, zu einer Türnotöffnung, alarmiert. Laut Anruferin sollte es sich in einer Wohnung, in einem Vierfamilienhaus, um eine hilflose Person handeln. Gemeinsam mit der Polizei konnte die Tür geöffnet werden und die vermisste Person angetroffen werden. Daraufhin übernahm der Rettungsdienst die Weiterversorgung.

