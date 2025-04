Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Handwerker bringen Mainzerin um 300 Euro

Mainz (ots)

Am Freitag, 18.04.2025, kontaktierte eine 72-jährige Frau aufgrund eines Wasserrohrbruchs in ihrem Keller den Notdienst. Als dieser zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr zwei Mitarbeiter an die Wohnanschrift der Dame entsandte, bauten diese vor Ort ein Rohr aus und teilten ihr mit, dass sie nun 800 Euro bezahlen müsse. Als sie angab, den Betrag überweisen zu wollen, da sie lediglich 300 Euro Bargeld zu Hause habe, wirkten die beiden Handwerker verbal aggressiv auf die Geschädigte ein, bis sie ihnen schlussendlich ihr vorhandenes Bargeld übergab. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit. Der Schaden am Wasserrohr wurde nicht vollständig behoben und musste im Nachgang durch einen anderen Handwerker repariert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell